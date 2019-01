معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر رجل دين يلاحق امرأة في محطة المترو بطهران.

وبحسب تصريحات صحفية للناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نيجاد، فإن المعمم الشيعي صاح في المرأة، مطالباً إياها بوضع الحجاب.

وأضافت الناشطة السياسية أن "المرأة التي لاحقها رجل الدين، كانت مع صديقتها، فطلبت منها أن تسبقها لتصور المشهد، الذي يظهر الكثير عن حال المرأة في إيران، لاسيما بعد أن طاردهما الرجل وظل يصيح بهما لترتدي لارتداء الحجاب.

ونقلت نيجاد على لسان المرأة قولها: "إنها شعرت بالفرح حين رأت أحد الرجال يتقدم للدفاع عنها"

وأضافت أن "هذا التضامن هو المطلوب اليوم في إيران من أجل التصدي لقمع الحريات، مشددة على أنه لا يجب على الرجال أن يقفوا ساكتين".

وكانت حركة نسائية انطلقت خلال الأشهر الأخيرة تحت عنوان "كاميراتي سلاحي"، في امتداد لحركة "الأربعاء الأبيض"، من أجل توثيق انتهاكات الشرطة الدينية في إيران بحق النساء، وتعديات بعض رجال الدين، فضلاً عن تصوير وقفات لإيرانيات يخلعن الحجاب، أو يلوحن بوشاح أبيض في تعبير عن رفضهن للحجاب الإلزامي الذي تفرضه السلطات الإيرانية.

شاهد:





اين شجاعت بايد تکثير شود

وقتي #دوربين_ما_اسلحه_ما شده و ياد گرفتيم که #تماشاچي_نباشيم نتيجه مي‌شود اين سنگ روي يخ شد اين روحاني زورگو

Brave Iranian woman to a cleric who wants to force her to wear hijab: I won’t put my hijab on! Leave me alone you stupid man#MyCameraIsMyWespom pic.twitter.com/rkDp389gVj