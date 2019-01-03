  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:10 ص
بحث متقدم
أسماء الموقعين على إعدام " صدام"

أسماء الموقعين على إعدام "صدام"

مشرحة زينهم تستقبل 13 جثة لمصريين بليبيا

شباب يرقصون مع الجثث.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا

عزمي مجاهد

مجاهد لـ"وزير الأوقاف": "أنت بتاع شو إعلامي"

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمواطنين

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

مبارك وميتران

مفاجأة لـ "مبارك" في الإليزيه..تعرف عليها؟

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

البطلان المصريان

تكريم بطلين مصريين أنقذا المئات من الموت باليونان .. هكذا تحدثا

بطهران..

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

الصفحة الأخيرة

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو
معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إصابة 3 اشخاص في حادث طعن بالعاصمة البريطانية

#

انتحار فلسطيني تحت عجلات المترو بـ"السادات"

#

"المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"

#

مفاجأة مدوية وراء خروج عربات قطار المرج

طهران

امرأة

الحجاب

رجل دين

محطة مترو

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي  يظهر رجل دين يلاحق امرأة في محطة المترو بطهران.

وبحسب تصريحات صحفية للناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نيجاد، فإن المعمم الشيعي صاح في المرأة، مطالباً إياها بوضع الحجاب.

وأضافت الناشطة السياسية أن "المرأة التي لاحقها رجل الدين، كانت مع صديقتها، فطلبت منها أن تسبقها لتصور المشهد، الذي يظهر الكثير عن حال المرأة في إيران، لاسيما بعد أن طاردهما الرجل وظل يصيح بهما لترتدي لارتداء الحجاب.

ونقلت نيجاد على لسان المرأة قولها: "إنها شعرت بالفرح حين رأت أحد الرجال يتقدم للدفاع عنها"

وأضافت أن "هذا التضامن هو المطلوب اليوم في إيران من أجل التصدي لقمع الحريات، مشددة على أنه لا يجب على الرجال أن يقفوا ساكتين".

وكانت حركة نسائية انطلقت خلال الأشهر الأخيرة تحت عنوان "كاميراتي سلاحي"، في امتداد لحركة "الأربعاء الأبيض"، من أجل توثيق انتهاكات الشرطة الدينية في إيران بحق النساء، وتعديات بعض رجال الدين، فضلاً عن تصوير وقفات لإيرانيات يخلعن الحجاب، أو يلوحن بوشاح أبيض في تعبير عن رفضهن للحجاب الإلزامي الذي تفرضه السلطات الإيرانية.

شاهد:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء
» سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات
» حسين الشحات: وقعت لـ"الأهلي" مرتين
» فنان شهير يكشف مفاجأة عن "الوسط الفني"
» فنان شهير: فعلت كل الأخطاء التي تتخيلوها بسبب إدماني الخمر
» أمين: شوفتوا المصيبة اللي عملتها "شيرين" في حفلها الأخير؟
» وفاة كاميليا السادات .. وهذا موعد الجنازة والعزاء
» حسن خلف الله رئيسًا للنقاد الرياضين
» مفاجأة سارة من "الداخلية" للشهود في قضايا الفساد
» إجراء من "سلامة" لا يمثل الجماعة الصحفية
» "أبو ظبي" تستضيف أول قداس لبابا الفاتيكان في الخليج

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة