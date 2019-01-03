إنبي يواجه بتروجت بربع نهائي كأس مصر

03 يناير 2019 - 10:28 ص

يستضيف ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في الرابعة عصر اليوم الخميس، مواجهة أبناء قطاع البترول "إنبى وبتروجت" فى ربع نهائي كأس مصر.

ويسعى على ماهر، المدير الفنى لفريق إنبى، لاستغلال المعنويات المرتفعة لفريقه بعدما تعادل مع فريق بيراميدز وصيف بطولة الدورى، وخطف الانتصار والتأهل للدور المقبل بالكأس.

فى المقابل يخطط مؤمن سليمان، مدرب بتروجت، للتأهل لنصف نهائى الكأس على حساب شقيقه البترولى، وتعويض الخسارة من الزمالك بهدفين فى الجولة الماضية من الدورى الممتاز.