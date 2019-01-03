قناوى: الرئيس يسعى لتحقيق اكتفاء مصر ذاتيًا بالمنتج المحلى

03 يناير 2019 - 10:33 ص

أشاد محمد قناوي، القيادي بالأمانة العامة للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن، الخبير الاقتصادي، بإعلان المهندس عمرو نصار وزير الصناعة عن إنتاج أول نموذج لموتور للغسالات الفول أوتوماتك بتصميم وتكنولوجيا مصرية بالتعاون بين وزارة الصناعة وعدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي فى الربع الأول من عام 2019 وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي.

وأكد قناوى أن مثل هذا الموتور يعد منتجًا محليًا بديلاً عن المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة الصناعة والإنتاج الحربي والقطاع الخاص سينتج عنه الكثير من الاختراعات للكثير من المنتجات القوية والبديلة للمنتجات المستوردة وهذا يؤكد أننا أصبحنا نسير على خطى الدول المتقدمة وأمريكا فى الصعود واقتحام عالم التصنيع باستعانتها بالجامعات والمعامل البحثية في التصنيع والتكنولوجيا الحديثة .

وأكد قناوي أن خطى الرئيس السيسي نحو التصنيع والتقدم التكنولوجى سريعة مما يؤكد أنه يأخذ مصر نحو التقدم لتصبح مثل الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أن الرئيس يريد أن تعتمد مصر على منتجها المحلى وذلك بتشجيعه ودعمه الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المستثمرين والسعى وراء زيادة الاستثمار فى مصر.