وعد جديد من وزير التعليم بعد اختياره أفضل وزير

03 يناير 2019 - 10:47 ص

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اختياره أفضل وزير في 2018 طبقًا لاستطلاع مركز بصيرة قائلاً: "التهنئة يجب أن توجه لأسرة التربية والتعليم بالوزارة، لأن تطوير التعليم كان عملًا جماعيًا".

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن الدولة تعمل على تطوير التعليم بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، لكي نكون دولة منتجة ومبدعة، وهذا سر تطوير التعليم.

وتابع أن الوزارة ستنطلق في تطوير التعليم الجديد في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وسيتم زيادة التعليم المجتمعي في 2019الذي يحد من تسرب التعليم، من خلال إنشاء مدارس أصغر حجمًا في المناطق العشوائية والفقيرة جدًا للعمل على حل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، وحل مشكلة التسريب.