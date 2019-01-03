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تعرف على أسعار الحديد فى مصر اليوم

مال وأعمال

الحديد
الحديد

متابعات- أمينة عبد العال

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تشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار اليوم الخميس.

ومنذ فترة طويلة، لم تشهد أسعار الحديد أي تغيير بعد أن ارتفعت في العام الماضي واستقرت من وقتها، ولكن مازالنا نهتم برصد سعر الحديد اليوم فى مصر للمستهلك تلبية لرغبة المتابعين وعادتهم اليومية في الإطلاع على الأسعار، وننشر سعر طن الحديد اليوم بين الشركات والمصانع في السوق المحلى.

ةإليكم آخر تحديث عن أسعار الحديد اليوم في مصر بالجنيه المصرى فقد سجل سعر طن حديد "بشاي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، بينما بلغ حديد "المصريين" فتراوح بين 12 ألفًا و100 جنيه للطن و12 ألفًا و200 جنيه للطن، وسجل "الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وفي السياق ذاته، وصل سعر حديد "مصر ستيل" بين 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العتال" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"المراكبى" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، وسعر طن حديد "عطية" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وجاء ثبات أسعار الحديد اليوم فى مصر بالجنيه المصرى نظرًا للاستقرار الكبير في أسعار الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، ولكن قد يكون هناك اختلاف طفيف في سعر طن الحديد اليوم بين الشركات تبعًا لمصاريف الشحن والنقل.


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