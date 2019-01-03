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أسماء الموقعين على إعدام " صدام"

أسماء الموقعين على إعدام "صدام"

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وثيقة تكشف..

أسماء الموقعين على إعدام "صدام"

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أسماء الموقعين على إعدام " صدام"
أسماء الموقعين على إعدام " صدام"

عبد القادر وحيد- متابعات

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إعدام صدام

وثيقة

أسماء الموقعين

الجانب العراقي

لا تزال عملية إعدام الرئيس العراقي صدام حسين تحتوي على الكثير من الأسرار التي تخص ليلة الإعدام والقائمين على التنفيذ.

وبعد مرور 12 عامًا كشف أحد سجانيه الـ12 الذين كانوا يتولون حمايته في سجن الحماية القصوى عن معلومات جديدة، بما في ذلك آخر يوم له معهم في السجن، قبل تسليمه إلى الجانب العراقي.

وقام الجانب العراقي لأول مرة بتسريب محضر الإعدام، عبر وثيقة موقعة من قبل 4 شخصيات يمثلون الجهات المسئولة عن الإعدام.

وجاء المحضر تنفيذًا لأمر ديواني صادر عن رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، والذي يقضي «بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا حتى الموت، بالمدان صدام حسين المجيد».

وكان الأمر الخاص بالتنفيذ موقعًا من كل: "طارق نجم عبد الله"، ممثل المالكي، و"منير حداد"، قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا، والمدعي العام، "منقذ الفرعون"، ومدير سجن الحماية القصوى "حسين الكرباسي".

وكان تنفيذ الحكم في صدام حسين، صبيحة يوم عيد الأضحى، وفي آخر يوم من عام 2006، والذي أثار ردود فعل واسعة النطاق، لاسيما إثر تسريب الصور الخاصة بالإعدام، والطريقة التي تعامل بها صدام حسين مع منفذي الحكم.

يذكر أن مجلة "إسكواير" الأمريكية، كشفت أسرارًا جديدة عن ليلة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل 15 عامًا، وذلك بمشاركة ألف جندي في الإعداد للعملية التي سميت وقتها بـ"الفجر الأحمر".

وذكرت المجلة من خلال اثنين من رجال الأعمال العراقيين الذين تحدثوا عن تفاصيل عن جهاز الأمن الرئاسي، حيث كانت نقطة التحول في عملية البحث في يونيو 2003.

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