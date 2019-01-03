» الداخلية تتخذ 10 إجراءات لمساعدة الفقراء.. تعرف عليها

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الفقراء
الفقراء

متابعات- أمينة عبد العال

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الداخلية

الفقراء

الرئيس

اتخذت الداخلية 10 إجراءات للمساعدة في تطبيق مبادرة الرئيس لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الصدد، قدمت وزارة الداخلية وتقدم مبادرات إنسانية وتمد يد العون للبسطاء ومحدودى الدخل.

1- توفير الأغذية بأسعار مخفضة بمنافذ أمان.

2 - توزيع بطاطين بالمجان على المواطنين غير القادرين.

3 - توجيه قوافل طبية لعلاج غير قادرين مجانًا.

4 - مساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم من السجون.

5-  توجيه قوافل للقرى والنجوع لاستخراج بطاقات رقم قومي للمواطنين بمنازلهم.

6- مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمواقع الشرطية.

 7- إهداء ذوي الاحتياجات الخاصة كراسي مجانية.

8 - مساعدة كبار السن والمرضى بالجوازات .

9 - توفير الأدوات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة .

10 - سداد رسوم الطلاب الغير قادرين بمبادرة من بعض الضباط من أموال زكاتهم.


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