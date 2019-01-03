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مستقبل وطن: مبادرة الرئيس السيسى تحمل الخير للمصريين فى 2019

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مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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أكد المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى بحزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلن عنها اليوم من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، ستحمل الخير للمصريين فى 2019، موضحا أن الدولة ترد الجميل للمواطنين على تحملهم معركة الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية.

وأضاف الهوارى فى تصريحات صحفية له اليوم أن حزب مستقبل وطن فور إطلاق الرئيس المبادرة أعلن عن مشاركته بقوة فيها من خلال كوادره وأماناته الفرعية المنتشرة فى محافظات مصر وكل القرى والمراكز وذلك جزء أصيل من مسئوليته المجتمعية تجاه الدولة المصرية والمواطنين.

وأشار الهوارى إلى ضرورة تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية مع الحكومة من أجل دعم المواطن فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، مضيفًا مثل هذه المبادرات تؤكد أن الرئيس السيسى يقف بكامل قوته فى صف المواطنين ويسعى دائمًا لتوفير حياة كريمة لهم.

وكان الرئيس السيسى قد أعلن اليوم عن إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019، مطالبًا مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة .

 


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