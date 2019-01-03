انعقاد أولى جلسات محاكمة قتلة "خاشقجي"

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جمال خاشقجي
جمال خاشقجي

وكالات- الدويني فولي

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عقدت اليوم الخميس، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في السعودية حسب البيان الذي أصدره النائب العام السعودي منذ قليل.

وجاء في البيان: صرح النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10/2/1440هـ الموافق 19/10/2018م ، وتاريخ 16/2/1440هـ الموافق 25/10/2018م ، وتاريخ 7/3/1440هـ ، الموافق 15/11/2018م م فقد عقدت هذا اليوم الخميس الموافق 27/4/1440هـ الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن / جمال بن أحمد حمزة خاشقجي وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية ، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم ، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل ، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ماورد فيها ، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين .

وأضاف البيان: وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031/س ورقم 22032/س وتاريخ 10/4/1440هـ الموافق 17/12/2018م ، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا إضافة إلى ماسبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8/2/1440هـ الموافق 17/10/2018م ، ورقم 9995/س وتاريخ 16/2/1440هـ الموافق 25/10/2018م ورقم 11350/س وتاريخ 22/2/1440هـ الموافق 31/10/2018م ، بطلب مالديهم من أدلة أو قرائن متعلقة بهذه القضية ، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه ولا تزال النيابة العامة بانتظار مايرد منهم جواباً على ذلك .

يذكر أن قضية خاشقجي قد أثارت الجدل في الشهور الماضية بعد قتل الصحفي في القنصلية السعودية بتركيا، واعترفت المملكة أن فريق سعودي قطع الجثة وأنه تم إلقاء القبض عليهم وسيتم محاكمتهم.


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