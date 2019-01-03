البشير يعلن زيادة الرواتب بدءًا من الشهر الجارى

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عمر البشير
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وكالات- الدويني فولي

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تظاهرات

رواتب

السودان

عمر البشير

يناير

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس، اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، في تفاعل مع الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

وقال البشير في كلمة له بالعاصمة الخرطوم، إن السودان بدأ برنامجًا لزيادة الرواتب، اعتبارًا من شهر يناير الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية ستعمل على تحسين الخدمات في مختلف المجالات مثل دعم السكن.

وأكد أنه يشعر بمعاناة الفقراء لأنه اجتاز ظروفًا صعبة بدوره، حين كان شابًا يضطر إلى العمل في مهن بسيطة لأجل تأمين مصروفه.

وقال البشير إن الخرطوم تتعرض لحصار اقتصادي منذ سنوات طويلة، مضيفًا أن السودان من الدول التي يجري السعي إلى هدمها.

وأضاف أن البلاد تعاني مشكلات، لكن أكد وجود فرق بين المظاهرات السلمية والأفعال التخريبية.

وقال إن الحديث عن غرق الحكومة تم الترويج له في أكثر من مناسبة، لكن البلاد تحتاج إلى من يعمل في مثل هذه الأوقات الحرجة لا إلى من يتشبث بها في أوقات الرخاء فحسب.

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