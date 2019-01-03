» العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في اسكتلندا

03 يناير 2019 - 12:29 م

عثر صياد اسكتلندي على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية ظلت قابعة فى قاع البحر نحو 75 عامًا، ما أثار استجابة طارئة ضخمة من وحدة المتفجرات بوزارة الدفاع البريطانية.

وقد فرضت منطقة عازلة مساحتها 700 متر حول قارب الصياد، وتم سحب الشحنة العميقة إلى البحر على بعد ميل واحد من الساحل ووضعها على عمق 27 مترًا من المياه العميقة حتى تمكنوا من تفجيرها بأمان.

وقال الصياد البريطاني جلين جالاجر، 44 عامًا -وفقًا لصحيفة (سكوتسمان) على الإنترنت- إنه عثر على القنبلة وتعود للحقبة النازية وكادت تقلب قاربه وهي لا تزال محملة بالمتفجرات الحية.

وكان الصياد يصطاد قبالة شاطئ لارجس بمقاطعة أيرشاير باسكتلندا عندما شعر بجسم ثقيل غير عادي تسحبه الشباك، وقد تمكن من حمله على متن قاربه، وكان يعتقد في بادئ الأمر أنه غلاية.

ولكن جلين سرعان ما لاحظ رائحة متفجرات نفاذة عندما وضع القنبلة على ظهر مركبه وكادت تقلبه رأسا على عقب، وتعود لزمن الحرب العالمية الثانية وظلت قابعة في قاع البحر حوالي 75 عاما.