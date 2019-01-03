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مجلس الوزراء:

إصدار عملات تذكارية لتوثيق الإنجازات

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

متابعات - الدويني فولي

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حكومي

قرار

إنجازات

مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئتي الجنيه الواحد والخمسين قرشًا، توثيقًا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها: «العاصمة مصر، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة»، وذلك حسب نماذج التصميمات وعددها 16 تصميماً وبالأعداد والمواصفات التي ينص عليها القرار.

وينص القرار أيضًا على أنه يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة فئة الجنيه الواحد، وللقطعة الواحدة من العملة فئة الخمسين قرشًا، بذات القيمة الاسمية للعملة المتداولة فئة الجنيه الواحد بمبلغ مائة قرش، وفئة الخمسين قرشًا بمبلغ خمسين قرشًا.

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