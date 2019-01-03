  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:28 م
بحث متقدم
سيارة عبد الناصر في طريقها لمتحف النيل بأسوان

سيارة عبد الناصر فى طريقها لمتحف النيل بأسوان

سد النهضة

إثيوبيا تعلن موعد تشغيل سد النهضة

ترامب : أوباما ضيع سوريا ولن تعود

ترامب: أوباما ضيع سوريا ولن تعود

رحيل فارس الرواية..عبد الوهاب الأسواني

رحيل فارس الرواية.. عبد الوهاب الأسواني

مدبولي

إصدار عملات تذكارية لتوثيق الإنجازات

الإفتاء: الديمقراطية لا تصطدم مع الإسلام

الإفتاء: الديمقراطية لا تصطدم مع الإسلام

إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين ببني سويف

التموين تزف بشرى سارة بشأن إدراج المواليد

شيعة ينضمون لصفوف طالبان

مقتل شيعة انضموا لصفوف طالبان

الداخلية التونسية

انتحاريان يفجران نفسيهما خلال عملية أمنية في تونس

جمال خاشقجي

انعقاد أولى جلسات محاكمة قتلة "خاشقجي"

ترامب: أوباما ضيع سوريا ولن تعود

عرب وعالم

ترامب : أوباما ضيع سوريا ولن تعود
ترامب : أوباما ضيع سوريا ولن تعود

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

ترامب يدافع عن انسحابه من سوريا بتصريح صادم

#

«ترامب»: نقدم لإسرائيل 4.5 مليار سنويًا

#

ترامب: السعودية دولة غنية يجب عليها إعمار سوريا

#

"ماكرون" يعاتب أمريكا: لستم محل ثقة

سوريا

ترامب

أوبااما

رمل وزلط

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن سوريا تحولت إلى "رمل وموت"، وضاعت منذ زمن بعيد منذ عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ترامب في اجتماع للوزراء في البيت الأبيض أمس الأربعاء أن أوباما تخلى عن سوريا قبل سنوات عندما انتهك النظام السوري الخط الأحمر بشأن الأسلحة الكيماوية.

وأضاف أنه كان يجب على أوباما متابعة تهديده عند انتهاك النظام السوري الخط الأحمر الذي رسمه بشأن استخدام السلاح الكيماوي.

وكان النظام السوري قصف مناطق المعارضة السورية بالأسلحة الكيماوية، لكن الرئيس أوباما لم يتحرك على الرغم من تهديده مرارًا بالتحرك عسكريًا حال تجاوز النظام للخط الأحمر.

وأوضح أن أمريكا لا تريد سوريا، هي ليست أكثر من رمل وموت وضاعت منذ زمن بعيد.

يأتي ذلك بعد قرار ترامب منتصف الشهر الماضي، بسحب القوات الأمريكية، من شمال شرقي سوريا، خلال 30 يومًا قبل أن يمدد الفترة حتى أربعة أشهر.

وأكد ترامب أنني لم أقل أبدا سريعا أو بطيئا ولم أقل أبدا أننا سنغادر غدًا، لقد قلت إننا نخرج جنودنا، لكننا نخرج بقوة كبيرة.

وأضاف أن أحدهم قال لأربعة أشهر، لكنني لم أقل ذلك أيضًا، رافضًا تحديد جدول زمني لإعادة القوات إلى بلاده.

وعن مصير وحدات حماية الشعب (الكردية) المدعومة من قبل أمريكا، قال: نريد حماية الكرد على الرغم من ذلك، ولكنني لا أريد أن أكون في سوريا إلى الأبد.

وتدور تساؤلات حول الطرف الذي سيملأ مكان القوات الأمريكية في سوريا، إن كان تركيا أو قوات الأسد، إلا أن ترامب ألمح في تغريدة قبل أيام، إلى إمكانية ملء تركيا الفراغ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يقيد جيرالدو ووحيد وصالح جمعة
» بالصور.. صلاة الجنازة على كاميليا السادات
» يطعن زوجته الحامل ..لشكه في سلوكها
» الأهلى يحدد موعد مواجهة فيتا كلوب بأفريقيا
» العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في اسكتلندا
» بالأسماء.. تعرف على طاقم تحكيم الأهلي وبيراميدز
» الداخلية تتخذ 10 إجراءات لمساعدة الفقراء.. تعرف عليها
» مسبار صينى ينجح فى الهبوط على الجانب المظلم للقمر
» قراءة سورة مريم في المنام.. حل لهذه المشاكل
» تعرف على أسعار الحديد فى مصر اليوم
» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • مغرب

    05:10 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة