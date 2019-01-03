الأهلي يقيد جيرالدو ووحيد وصالح جمعة

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الاهلى

جيرالدو

وصالح جمعة

أعلن النادى الأهلى، إنهاء إجراءات قيد لاعبيه الجدد محمود وحيد وجيرالدو وصالح جمعة فى قائمته، بعد إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة.

وينتظر اتحاد الكرة وصول البطاقة الدولية لرمضان صبحى من ناديه الإنجليزى هيدرسفيلد ليتم قيده، استعداداً لمباراة الغد بالدورى أمام بيراميدز. 

يذكر أن بيراميدز قيد إيريك تراورى، ويسعى لقيد الفلسطينى حامد حمدان والكولومبى سوفونيس. 

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