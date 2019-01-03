العثور على «طفلة متسولة» ميتة من شدة البرد

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وفاة

البرد

تشيع جثمان

طفلة التسول

شيع أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، في ساعة مبكرة اليوم، جثمان الطفلة شهد فؤاد شمعة، 12 سنة، والتي عثر على جثمانها بعد أربعة أيام من اختفائها، حيث خرج المشيعون من مسجد الزغبي بالمدينة وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء أسرتها المستمر.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، ببلاغ من ولي أمر الطفلة بتغيبها منذ 4 أيام عن البيت ولم يعلم بمكانها.

وتمكنت مباحث مركز المطرية برئاسة الرائد عمر سليمان من العثور على جثمان الطفلة في «بير سلم» منزل في نفس الشارع محل إقامتها، وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأكد مفتش الصحة أن الطفلة لا توجد بها إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وأكد شهود عيان أن والد الطفلة بحث عنها لمدة 3 أيام ولم يصل إلى مكانها، فأبلغ الشرطة ثم نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يساعده الأهالي في العثور عليها.

وذكر شهود العيان أن مباحث مركز المطرية تحركت سريعا وبدأت في البحث عن الطفلة في محيط إقامتها منذ بلاغ والدها وعثروا على جثتها في نفس الشارع الذي تقيم فيه، وتجمهر عدد كبير من الأهالي في مكان العثور عليها لمعرفة سبب الوفاة وسادت حالة من الذعر بين الأهالى خوفا على أبنائهم.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الواقعة لمعاينة الجثة ومناظرتها ومناظرة مكان وجودها وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وتم نقل الجثمان لمستشفى المنصورة الدولى لتشريحه، وانتهى التقرير المبدئى لمفتش الصحة إلى عدم وجود إصابات ظاهرية أو داخلية بالجثة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتسلمت أسرة الطفلة جثمانها بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحها.

وأكدت مباحث الدقهلية أن الطفلة كانت تتسول لمساعدة أسرتها لأنها من أسرة بسيطة الحال ووالدها لديه 4 بنات من زوجة أولى، والطفلة وشقيقها من الزوجة الثانية وكانت الطفلة تعتاد التسول ثم تذهب للعب مع الأطفال في المنزل الذي تم العثور عليها به، وأنها أحيانا كانت تنام في بئر السلم مكان العثور على جثمانها.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة قبل تغيبها واختفائها حدثت مشادة بينها وبين شقيقها فضربها بخرطوم ثم تركت المنزل وخرجت وتغيبت لمدة 4 أيام قبل العثور على جثتها.

وأكدت مصادر أمنية أن مفتش الصحة رجح أن يكون سبب وفاة الطفلة هو «البرد» حيث كانت الطفلة تنام أسفل بئر السلم وكانت ملابسها خفيفة رغم البرودة الشديدة للطقس خلال الأيام الماضية.


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