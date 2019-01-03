أول دولة عربية تعلن دعم عودة سوريا للجامعة

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العراق

سوريا

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الجامعة العربية

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، دعم حكومته عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي في العالم العربي ومن ثم مقعدها بجامعة الدول العربية.

وشدد "الحكيم"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، على أن بلاده تؤيد استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، والقضاء على الإرهاب فيها، فضلا عن ضرورة إعادة فتح المنافذ الحدودية وتنشيط التجارة البينية بين البلدين، بحسب ما نشره حساب الوزارة الرسمي على تويتر.

واعتبر أن "الأمن فى سوريا ووحدتها يوجب إنهاء النزاع، وأن اتفاق السوريين يحل الأزمة"، قائلا: "سندعم عودة سوريا للجامعة العربية"، خلال ندوة حوارية مع وسائل الإعلام.

وشدد الحكيم على سعي العراق لإجراء تعاون مع مجلس التعاون الخليجي، مضيفا "سنحرص بقوة على تحسين علاقاتنا مع دول الخليج".

وأشار الوزير إلى أن العراق تقدم بآلية وفكرة لإصلاح الجامعة العربية، نواتها برنامج غوتيريش لإصلاح الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن العراق تقدّم بطلب للانضمام إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وتطرق وزير الخارجية إلى الملف الفلسطيني، مشددا على أن العراق يؤمن بحل الدولتين، عن القضية اليمنية، أكد تأييده لـ"اجتماع ستوكهولم لإنهاء الأزمة اليمنية قائلا "ندعم إبقاء اليمن موحدا"، وحول الأزمة.


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