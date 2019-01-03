"الأعلى للإعلام" يمنح المواقع الإلكترونية فرصة أخيرة

03 يناير 2019 - 04:43 م

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية، وذلك فى فرصة أخيرة لترخيص المواقع.





وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد تلقى طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية ، منها 113 موقعا تم دفع الرسوم المقررة قانونا للحصول على التراخيص .





يذكر أن المجلس بدأ تلقى طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية من يوم21 أكتوبر الماضى وحتى الآن، وذلك تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.





وتنوعت هذه المواقع ما بين إخبارى ، صحفى، دينى ، ترفيهى ، علمى ، إعلانى .









وفيما يلى بيان بعدد المواقع التى تقدمت للحصول على التراخيص :









إخبارى متنوع: 47





إخبارى رياضى: 7





إخبارى أقتصادى: 17





إخبارى فنى:2





إخبارى طبى:1





صحفى تحريرى:23





ديني معرفي:2





ترفيهى منوعات:1





إعلانى: 4





خبري لاهالي ومراكز مناطق محددة : 2









علمى معرفى: 6







