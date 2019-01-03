» الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بيراميدز

تعرض صالح جمعة لاعب الفريق الأول، لإصابة خلال مران الفريق أمس ،حيث أصيب بشد في العضلة الخلفية، غادر على أثرها المران ولم يستطع إكماله.







وبات موقف اللاعب صعبًا للغاية للحاق بموقعة بيراميدز، المقررة غدا الجمعة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة، حال قيده في قائمة الفريق، بسبب وضع الجهاز الطبي برنامج خاص لتجهيز اللاعب للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.







