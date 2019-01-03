  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:50 م
بحث متقدم
ليفربول والمان سيتى

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول صلاح والمان سيتي

أكل بالمجان

أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»

الرقابة الادارية

8 رؤساء أحياء يدخلون مفرمة الرقابة الإدارية

المتهمين بقتل خاشقجي

ماذا طلب قتلة «خاشقجي» بعد مطالبة النيابة بإعدامهم؟

احتجاجات السودان

تجدد التظاهرات الشعبية في مدن شرق السودان

الرئيس السيسي والبابا تواضروس

الرئيس يفتتح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بالعاصمة الجديدة

شاب يحضن فتاة

مذكرة لـ«شيخ الأزهر» لتأديب «فتاة الحُضن»

أميرا الكويت وقطر

الكويت ترفض مساعدة قطر والسبب "إسرائيل"

بشار الأسد

أول دولة عربية تعلن دعم عودة سوريا للجامعة

جثة مسن بالمنيا

العثور على «طفلة متسولة» ميتة من شدة البرد

7 مباريات تنتظر ريال مدريد في يناير

آخر الأخبار

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«الشحات» يقود هجوم العين أمام ريال مدريد

#

بالصور.. زيارة وفد الأهلي إلى نادي ريال مدريد

#

بالفيديو.. «ميسي» يساند زملائه في برشلونة قبل الكلاسيكو

#

جماهير الريال.. "لم يحضر أحد" بسبب رحيل رونالدو

ريال مدريد

لاليجا

كوبا ديل راي



ينظر نادي ريال مدريد إلى ملاعب كرة القدم، جدولا مزدحمًا في شهر يناير، بعدما حسم كأس العالم للأندية،حيث يريد الفريق الملكي العودة بقوة، والظهور بشكل مميز في بداية عام 2019.

ويخوض لاعبو ريال مدريد 7 مباريات خلال شهر يناير، منها 5 مباريات في الدوري الإسباني "لا ليجا"، ومباراتين في كأس الملك الإسباني "كوبا ديل راي".

 ويبدأ الفريق الملكي مبارياته في يناير، انطلاقا من الليلة 3 يناير، ويحل ريال مدريد ضيفًا على فياريال وتنطلق في العاشرة والنصف مساء اليوم، على ملعب لاسيراميكا، ثم يستضيف يوم الأحد المقبل 6 يناير في السابعة والنصف مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو فريق ريال سوسيداد. ويشهد يوم الأربعاء 9 يناير في العاشرة والنصف مساء، مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس الملك ويستضيف الريال فريق ليجانيس، ثم يلعب خارج أرضه في الدوري الإسباني على ملعب بينتو فيامارين معقل ريال بيتيس يوم الأحد 13 يناير في العاشرة إلا ربع مساء.

 ويستمر ريال مدريد في رحلاته الخارجية، حيث يحل ضيفا على ليجانيس، يوم الأربعاء 16 يناير في الثامنة مساءً، على ملعب دي بوتاركي، في إياب دور الـ16 من كأس الملك، ويشهد يوم الأحد 20 يناير قمة مباريات الشهر، ويستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية في الدوري وتنطلق الواحدة ظهرًا، ويختتم الشهر بمواجهة إسبانيول يوم الأحد 27 يناير، في تمام الواحدة ظهرًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 29 نقطة، ولكنه لعب مباراة أقل من منافسيه، وأقربهم إشبيلية صاحب المركز الثالث بـ32 نقطة، وحال فوز الفريق الملكي بمباراته المؤجلة، سيعادل نقاط الفريق الأندلسي بالمركز الثالث.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الآثار" تطالب إسكتلندا بأوراق ملكية "حجر خوفو"
» "النهضة" التونسية تدعو إلى مصالحة وطنية في سوريا
» حقيقة تحويل مسجد فى الغربية إلى مزرعة كلاب
» مصر تعزي موسكو في ضحايا انهيار مبنى سكني وسط روسيا
» "ملابسها شفافة ومثيرة".. أب يبرر معاشرته لابنته جنسيا
» حملة "اثنين كفاية" لن تحد من الانفجار السكاني
» تفاصيل القبض على رئيس حي مصر القديمة
» استقالة وزير الصحة الإيراني بسبب تخفيضات في الموازنة
» الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بيراميدز
» حبس عاملين تسببا في مصرع طفل

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول