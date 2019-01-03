تجدد التظاهرات الشعبية في مدن شرق السودان

03 يناير 2019 - 05:06 م

تجددت التظاهرات الشعبية في مدينة بورتسودان، شرقي السودان، اليوم الخميس، منددة بقمع الحريات، والأوضاع الاقتصادية المتردية، وتطالب برحيل النظام الحاكم.

وأبلغ شهود عيان الأناضول، أن القوات الأمنية، فرقت مئات المحتجين بالهروات والغاز المسيل للدموع.

وشهدت المدينة في ديسمبر الماضي، احتجاجات مماثلة، فرقتها الشرطة، دون وقوع إصابات.

ومنذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبرالماضي، نظم تجمع المهنيين السودانيين (مستقل) موكبين لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي، تحولا إلى تظاهرات وسط الخرطوم وقرب القصر الرئاسي.

وأعلنت أحزاب المعارضة في البلاد دعمها لتجمع المهنيين.

وفي وقت سابق اليوم أعلن تجمع المهنيين تسييره موكبا ثالثا لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي، الأحد القادم، كما دعا إلى التظاهر الجمعة فيما أسماه "جمعة الغضب".

ومنذ 19 ديسمبر، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.