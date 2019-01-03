8 رؤساء أحياء يدخلون مفرمة الرقابة الإدارية

03 يناير 2019 - 05:29 م

شهد عام 2018 العديد من عمليات القبض على مسئولين بتهم الفساد والرشوة وكان من بينهم 8 رؤساء أحياء العام الجديد بدأ بضبطية فساد أخري بإلقاء القبض على رئيس حي مصر القديمة، بتهمة تلقي رشوة.

رئيس حي مصر القديمة

البداية كانت بورود معلومات بتردد أحد الأشخاص إلى مكتب رئيس حي مصر القديمة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم أثناء تسلمه رشوة من أحد الأشخاص تجاوزت المليون جنيه مقابل تغاضي رئيس الحي عن إزالة مبنى مخالف بمنطقة مصر القديمة.

تم ترحيل رئيس حي مصر القديمة «المتهم»، إلى قسم شرطة مصر القديمة لتأييد رقم المحضر الخاص بواقعة ضبطه متلبسا بتقاضي مبلغ الرشوة ومنه إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التي بدأت التحقيق في الواقعة، بعد التأكد من ثبوت تهمة الرشوة على المتهم الأول «رئيس الحي» وفقا لمكالمات مسجلة بينه وبين صاحب العقار المخالف بعد استصدار إذن من النيابة بالتسجيل.

لم يكن رئيس حي مصر القديمة هو الوحيد الذي طالته اتهامات الفساد في مصر بل العديد يرصدهم هذا التقرير وهم كالتالي:

رئيس حي الرحاب

في نوفمبر الماضي ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي المستثمرين الشمالية والرحاب؛ وذلك بعد حصوله على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب، في مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، والسماح للمالك باستكمال البناء، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها.

رئيس حي الموسكي

وفي نوفمبر الماضي أيضا، حققت نيابة الأموال العامة في واقعة تقاضي رئيس حي الموسكي رشوة قيمتها 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار منطقة الموسكي، لمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس.

رئيس حي الدقي

وفي شهر يونيو ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الدقي،، وصاحبي شركة مقاولات ووسيط بتهمة طلب وتقاضي رئيس الحي رشوة قيمتها ربع مليون جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالكي العقار، مقابل عدم إزالة العقار رغم وجود مخالفات في أعمال البناء.

رئيس حي أول أكتوبر

في ديسمبر الماضي أمرت النيابة بإجراء تحقيق مع رئيس حي أول أكتوبر، وموظف بتهمة الحصول على رشوة من صاحب عقار، بعد أن كشفت التحريات عن طلبهم للرشوة من مالك العقار للتغاضي عن تحرير مخالفات بناء العقار خاصته، وذلك عقب تقديم بلاغًا من صاحب العقار لمأمور قسم أول أكتوبر، يتهم فيه رئيس حي أول أكتوبر وموظف بالحي بطلب رشوة مقابل عدم تحرير مخالفة بناء ضده.

رئيس حي التجمع الخامس

في يونيو 2017، تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حي التجمع الخامس، في أثناء تقاضيه رشوة من اثنين من أصحاب شركات النظافة الخاصة لإرساء مناقصة على شركتهم.

رئيس حي روض الفرج

في مايو من عام 2016 تلقى رئيس حي روض الفرج 20 ألف جنيه كرشوة من أحد المقاولين، مقبل تسهيل الحصول على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، وبناء آخر مكانه، وقد ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسا بالجريمة.

رئيس حي دار السلام

في فبراير عام 2015، قبضت الرقابة الإدارية على رئيس حي دار السلام، ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي، عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال محطات تقوية شبكات التليفون المحمول.



