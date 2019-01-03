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"ملابسها شفافة ومثيرة".. أب يبرر معاشرته لابنته جنسيا

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اغتصاب

طفلة

اب

كرداسة


"ملابسها شفافة ومثيرة، وعايش لوحدي من غير زوجة من 10 سنين".. برر سائق توك توك بكرداسة ، معاشرته لابنته القاصر معاشرة الأزواج تحت تهديد السلاح لمدة عام كامل. وبعد مرور 10 سنوات للطفلتين مع والدهما داخل منزل صغير بمركز كرداسة، كبرت الطفلتين وأصبحتا فتاتين في سن المراهقة، لكن الابنة الصغيرة صاحبة الـ 15 عاما، تحول دورها إلى دور الزوجة وليست الابنه، ومعاشرة والدها لها معاشرة الأزواج عنوة عنها تحت تهديد السلاح، ففي بداية العلاقة لم تجد الفتاة سوي الاستجابة لرغبات والدها الجنسية دون إبلاغ شقيقتها الكبيرة خوفًا منه بعد تهديده لها.

 واستمرت حياتهما المحرمة عامًا كاملا، يعيشان في الليل كزوج وزوجته وفي الصباح أمام شقيقتها والناس أب وابنته وبعد مرور عام من العلاقة الزوجية المحرمة، قررت الابنة القاصر الامتناع عن والدها ورفض طلباته، لكن والدها بدأ يهددها مرة أخرى، فلم تجد الفتاة طريقة للتخلص منه سوى إبلاغ مركز الشرطة.

 وتعود تفاصيل الواقعة بورود إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بتلقيه بلاغا من فتاه قاصر عمرها 15 سنة، تتهم والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج، تحت تهديد السلاح الأبيض، داخل منزلهم بدائرة المركز، وبإجراء التحريات اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، لصحة البلاغ الوارد، ومعاشرة الأب لابنته معاشرة الأزواج لمدة سنة كاملة تحت تهديد السلاح، وأن المبلغة تقيم صحبة والدها وشقيقتها الأكبر منها داخل منزل بدائرة المركز، وذلك بعد انفصال والديها، وزواج والدتها من رجل آخر.

وتمكنت قوة أمنية بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، ومعاشرته لابنته معاشرة الأزواج، مضيفًا أنه كان يفعل ذلك بعد إنفصال زوجته عنه منذ قرابة 10 سنوات، وعدم زواجه مرة أخرلا، مشيرا إلى أن ابنته الصغيرة كانت دائما ترتدي ملابس شفافة تثير شهواته، ما جعله يفكر في معاشرتها، وهددها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض في حالة الإفصاح لأي شخص عن علاقتها.

وأوضح، أنه عند معاشرته لابنته كان يتعاطي المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتحويل الفتاة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

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