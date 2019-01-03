البرلمان يعرض إنجازاته في مؤتمرعالمي

03 يناير 2019 - 05:51 م

أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن عقد مؤتمر صحفي عالمي نهاية الأسبوع المقبل لمجلس النواب، بمناسبة مرور 3 سنوات على بدء أعمال البرلمان، وقال إنه سيتم استعراض الدور التشريعي والرقابي للبرلمان خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية ودور مجلس النواب في التصدى للمؤامرات ودعم الدولة المصرية وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى داخليا وخارجيا.

وأضاف «حسب الله» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، أن المؤتمر الصحفى سيشهد عرض انفوجراف معلوماتي بعدد ساعات العمل داخل الجلسات البرلمانية، وإجمالي التشريعات التي صدرت حتى الآن، بالإضافة إلى عرض الدور الرقابي الذي قام به البرلمان منذ تشكيله.

وأكد أنه سيجري دعوة وسائل الإعلام الأجنبية لحضور هذا المؤتمر، وتابع أن حجم الإنجازات التي حققها البرلمان في الفصل التشريعي الأول لا يقارن بأي برلمانات سابقة.

وقال «حسب الله» إنه سوف يكشف في المؤتمر دور مجلس النواب بصفة عامة والدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بصفة خاصة في التصدى بكل حسم وقوة للمؤامرات التي تعرضت لها مصر والمؤامرات التي تعرض لها البرلمان لإسقاطه، مضيفًا أنه سوف يستعرض الدور المهم والحيوي الذي قام به الزملاء أعضاء البرلمان من الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة تجاه جميع القضايا التي ناقشها البرلمان ولجانه.

وتابع أنه سيعرض في المؤتمر دور الدبلوماسية البرلمانية بقيادة الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمساندة ودعم الدبلوماسية الرسمية للدولة والتي يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وأيضًا دور اللجان النوعية لمجلس النواب داخل البرلمان وزياراتها لمختلف مواقع العمل والإنتاج بمختلف محافظات مصر، خاصة الزيارات المهمة التي قامت بها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمختلف السجون وأقسام الشرطة وكشفها لأكاذيب وافتراءات جماعة الإخوان الإرهابية، التي تدعي وجود حالات تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان بأماكن الاحتجاز.