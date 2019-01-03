الاستماع لأقوال موظفة في واقعة رشوة رئيس حي مصر القديمة

03 يناير 2019 - 05:56 م

باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المستشار سمير حسن الاستماع لأقوال موظفة بحي مصر القديمة في واقعة اتهام رئيس الحي بطلب وتقاضي رشوة مالية من أحد مقاولي الهدم، ولم تصدر النيابة بعد أية قرارات بشأن المتهم.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه، من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.