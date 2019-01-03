«عباس» يشارك في افتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الجديدة

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كنيسة

مسجد

محمود عباس

القاهرة

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيصل إلى القاهرة يوم غدٍ الجمعة، الرابع من يناير، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في افتتاح مسجد «الفتاح العليم» وكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح السفير دياب اللوح أن قمة فلسطينية- مصرية ستجمع الرئيس محمود عباس بالرئيس عبدالفتاح السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا دوام وعمق التعاون والتباحث والتشاور بين القيادتين حول كافة التطورات السياسية والميدانية.


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