الموعد والقنوات الناقلة لليفربول صلاح والمان سيتي

03 يناير 2019 - 06:03 م





مواجهة قوية يدخلها فريق ليفربول الذي يلعب له النجم المصرى محمد صلاح، حيث يحل اليوم ضيفا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد فى المباراة المقرر إقامتها فى إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدورى الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرّر أن تنطلق أحداث المباراة فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وستتم إذاعتها عبر" بي إن سي سبورت" 2 المشفرة.



وتُعد مباراة اليوم واحدة من أقوى المباريات ليس فقط على مستوى الدورى الإنجليزى وإنما على مستوى دوريات العالم أجمع فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان ووجود كتيبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم الآن وعلى رأسهم النجم المصرى محمد صلاح وساديو مانى وهندرسون وأجويرو ورياض محرز وساني وغيرهم من النجوم.



واختتم ليفربول استعداداته للمباراة وسط حالة معنوية كبيرة للغاية بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بعد أن نجح فى تحقيق العديد من النتائج الجيدة خلال الفترة الماضية وتألق العديد من لاعبيه وهو ما يشير إلى أن الفريق يدخل مباراة اليوم فى أقوى حالاته الفنية على مدار الفترات الماضية.



وعلى الجانب الآخر يدخل المان سيتي المباراة برصيد 47 نقطة محتلاً المركز الثالث بجدول الترتيب ورفع الفريق السماوى شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة.

