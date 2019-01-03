» حقيقة تحويل مسجد فى الغربية إلى مزرعة كلاب

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تحويل مسجد لمزرعة كلاب

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شكل الشيخ محمود أبوحبسه وكيل وزاره الأوقاف بالغربية، اليوم الخميس، لجنة لمعاينة أحد الأماكن المتداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، بأنه مسجد وتم تحويله لمزراعة كلاب.

وأضاف حبسة، أن اللجنة عاينت المكان على الطبيعة، وتبين أنه منزل خاص بأحد الأهالي يشبه مأذنه، ولم يستخرج له تصاريح بناء مسجد أسفل كافيتريا، كما أنه أسفل الكافتيريا وكان يستخدمه العمال للصلاة فيه قبل بناء مسجدين بجواره فاستغله صاحب الكافتيريا المجاوره لتخزين بعض المتعلقات الخاصة به، مؤكدًا أن الدخول إلى هذا المكان من داخل منزل صاحب الكافتيريا، وأنه لا يمكن أداء أي شعيرة دينية فيه كونه أسفل المراحيض الخاصة بالكافتيريا. 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى نشروا بعض الصور لأحد المنازل يشبه مبنى مسجد وحوله صاحبه لمزرعة لتربية الكلاب.


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