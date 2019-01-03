«صبحي» و«المصري» يشهدان المباراة الختامية لبطولة كرة القدم الخماسية

03 يناير 2019 - 06:05 م

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى ، صباح اليوم المباراة الختامية لبطولة كرة القدم الخماسية لوزارة الطيران المدني استكمالا لمبادرة اليوم الرياضي التى بدأت في شهر نوفمبر الماضي على ملاعب نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى.

وتأتى هذه المبادرة في إطار الاهتمام بتحفيز العنصر البشرى والقدرات الرياضية والإبداعية لدي جميع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة، حضر اللقاء لفيف من قيادات الوزارتين والعاملين بوزارة الطيران المدني وعدد من نجوم الرياضة المصرية.

بدأ اليوم الرياضي بالمباراة النهائية لبطولة كرة القدم الخماسية لوزارة الطيران المدني والتى انتهت بفوز فريق النسور بهدفين مقابل لاشئ لفريق الطيران .

وأعقبها مباراة استعراضية بين قيادات وزارة الطيران المدني والشركات التابعة بمشاركة وزيري الطيران والشباب والرياضة كما شهد اللقاء مباريات ودية لفرق السلة والتنس وغيرها من الألعاب الرياضية،وفى ختام اللقاء قام الوزيرين بتسليم كئوس البطولة والميداليات للفرق الفائزة.

وقد أعرب "وزير الشباب والرياضة"،عن سعادته بدعوة وزير الطيران لمشاركته في هذه الفاعليات التي تعمل على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتثقيفهم بفوائد الرياضة وأثرها في بناء الجسد والروح والاخلاقيات الإنسانية كما اشاد سيادته بإمكانيات وملاعب وتجهيزات نادي ايروسبورت التابع لوزارة الطيران والذي يمثل صرح رياضي يليق بالعاملين بقطاع الطيران

وفي المقابل أكد "وزير الطيران المدني" ،على أهمية النشاط الرياضي والبدني لخلق روح الإنتماء والإبداع لدي العاملين ولم شمل أسرة قطاع الطيران المدني ومد جسور التواصل بين العاملين في مختلف الشركات بما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدني .

كما تقدم الفريق يونس المصرى بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي تشريفه والذي يأتي مواكبا لحصول نادي ايروسبورت علي ترخيص وزارة الشباب والرياضة لمزاولة النشاط الرياضي والبدء في تنظيم 7قطاعات رياضية في الالعاب المختلفة تابعة للنادي.