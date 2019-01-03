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"إعمار" تنفي توقف مفاوضات أراضى "العاصمة الإدارية"

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العاصمة الادارية
العاصمة الادارية

حسن عاشور

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أكدت شركة إعمار مصر، التابعة لشركة إعمار العقارية استمرار مفاوضاتها للحصول على أراض في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالاستثمار في مصر على المدى الطويل.

 وأضافت شركة إعمار أنها لا تزال مهتمة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر والأراضي الأخرى التي تطرحها الحكومة المصرية.

ولففت إلى أن الحصول على أراض يتطلب مفاوضات طويلة الأجل وتقييمات مالية من قبل كل الأطراف ذات الصلة، وأنها ستعلن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي المفاوضات، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلتها التركيز على تقوية محفظتها العقارية، وإيجاد قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة.

وينفي بيان الشركة ما تناقلته وكالات عالمية منذ أيام أن المفاوضات بين مصر وشركة "إعمار" الإماراتية لتطوير 1500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة قد توقفت.

وحذرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جميع المطورين والشركات العقارية بعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات تدعى أنها ممثل لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تخصيص الأراضي بكافة أنشطتها (سكنية – تجارية – إدارية - ترفيهية) منعا لوقوعهم ضحايا لأعمال النصب والاحتيال، بحسب بيان نشره "فيتو".

وأكدت العاصمة الإدارية، أنه لم يتم إسناد أعمال التسويق للأراضي المملوكة لها بالعاصمة الإدارية لأى فرد أو كيان، وأن التعامل بخصوص الأراضي يتم فقط من خلال القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

 


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