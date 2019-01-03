  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:01 م
بحث متقدم
سلشي بيكيلي

إثيوبيا: اكتشفنا مفاجأة تعطل سد النهضة

الشيخ خالد الجندي

«الجندي» يطالب بخضوع الزوجين لكشف طبي قبل الطلاق

السيسي ومدبولي

«السيسي» يُكلف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

طقس قارس وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من 4 أيام متتالية

قبر أبوحصيرة

مطالبات يهودية لزيارة قبر "أبو حصيرة" بالبحيرة

أكل بالمجان

أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»

المتهمين بقتل خاشقجي

ماذا طلب قتلة «خاشقجي» بعد مطالبة النيابة بإعدامهم؟

الرقابة الادارية

8 رؤساء أحياء يدخلون مفرمة الرقابة الإدارية

ليفربول والمان سيتى

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول صلاح والمان سيتي

شاب يحضن فتاة

مذكرة لـ«شيخ الأزهر» لتأديب «فتاة الحُضن»

توقف البحث عن جثامين صيادي المركب الغارق

قضايا وحوادث

العثور على جثة داخل مركب صيد ببني سويف
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

مصرع 75 شخصًا في انهيارات أرضية بالفلبين

#

إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا طائرة "ليون إير"

#

إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا طائرة «ليون إير»

#

مفاجأة جديدة في فريق البحث عن جثة "خاشقجي"

غرق

بحث

مركب

المجرى الملاحى

أكد مصدر ملاحي  بميناء الأتكة بمحافظة السويس توقف أعمال انتشال جثامين الضحايا من عنابر مركب الصيد الغارقة «بركة الحاج ياسين الزهري» عقب العثور عليها بقاع غاطس المجري الملاحي لخليج السويس بسبب تواجدها على عمق 70 مترا وإحاطة الشباك حولها من كل اتجاه.

وأشار المصدر إلى أن المركب المنكوب عندما غرق كان في وضع نزول الغزل استعدادا للصيد مما أدي إلى إحاطة الشباك حول المركب وهو ما جعل الروبوت الكاشف يتعثر عند دخوله المركب الغارق أثناء عملية التصوير للكشف عن تواجد جثامين الشهداء.

وقال المصدر إن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، كان قد أجري اتصالاته بالمهندس محمد حسن هيصم رئيس مجلس ادارة شركة بترول بلاعيم من اجل سرعة فتح الشباك والبحث عن جثامين الضحايا وانتشالها، وأضاف أنه سيتم إرسال معدادات وغطاسين ذات كفائه من اجل النزول إلى عمق 70 متر لقص الشباك والدخول إلى العنابر للبحث عن جثامين الصيادين.

وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل ألا يتم انتشال المركب وإبقائها في القاع ما دامت لا تعوق المجري الملاحي بحسب قانون الملاحة الدولي والاكتفاء فقط بانتشال جثامين الضحايا منها

في السياق ذاته توجه أقارب الصيادين الـ14 المفقودين إلى مصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية لأخذ عينات الحمض النووى لمقارنتها بالحمض النووى للصيادين الغرقى فور انتشالهم كإجراءات احترازية لحين العثور على جثامين الضحايا

كان بكري ابو الحسن شيخ ونقيب الصيادين بالسويس اكد انقطاع الاتصال بمركب الصيد المفقود «ياسين الزهري» مطلع شهر ديسمبر الماضي حيث كان على متن المركب نحو 14 صيادا جميعهم مقيمين بعزبة البرج دمياط بينهم صياد من البرلس.

وتابع ابو الحسن انه من المرجح ان تكون صدمته سفينة كبيرة أدت إلى غرق المركب بعدما عثر على بعض اثار خشبية منه عائمة على سطح المياه.

وأسماء الصيادين الضحايا المسجلة أسمائهم في دفتر السروح، كل من كرم الله محمد سعد، ريس المركب والنبوي أحمد أحمد، وفهمي عيد وعبده أبوالمعاطي، وهشام بدر، ومصطفى محمد أحمد، وشعبان السيد محمد، وحسن إبراهيم محمد، ورشدي فوزي، وناجي محمد وعماد مسعد شلبي، وحازم محمد محمد، ويحيى زكريا عبدالمجيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع بشكل جنوني ويسجل هذا الرقم
» «الجندي» يطالب بخضوع الزوجين لكشف طبي قبل الطلاق
» التحقيق في خروج قطعة من الهرم لمعرض في إسكتلندا
» تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في لقاء الليلة
» الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
» أول صورة تجمع حسين الشحات برئيس النادي الأهلي
» يقتل والدته.. ويصرخ «قتلتها.. قتلتها»
» 19مليار جنيه زيادة في مشتريات الأجانب بسبب الإصلاحات الاقتصادية
» السفارة الإسرائيلية تعزي مصر في وفاة «كاميليا السادات»
» أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين
» "الآثار" تطالب إسكتلندا بأوراق ملكية "حجر خوفو"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول