مطالبات يهودية لزيارة قبر "أبو حصيرة" بالبحيرة

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طالب كبير حاخامات إسرائيل من الحريديم، إسحاق يوسف، سفيرة إسرائيل لدى مصر، أميرة أورون، الضغط على القاهرة للسماح لليهود بزيارات إلى قبر الحاخام يعقوب أبو حصيرة.

وذكرت شبكة "عروتس شيفع" الإسرائيلية، أن هذا الطلب جاء خلال اجتماع الدبلوماسية المخضرمة، أميرة أورون، مع الحاخام تمهيدا لتوليها منصب مبعوث إسرائيل في مصر.  

وأوضحت الصحيفة أن السفيرة ذهبت إلى حاخام ريشون ليتسيون من أجل الحصول على بركته قبل توليها منصبها بشكل رسمي وتوجهها إلى مصر.

وقال الحاخام يوسف لـ"أورون" إن والده الحاخام عوفاديا يوسف زار مرة القبر في مدينة دمنهور المصرية، ورأى"أنه من المهم أن يسمح لليهود بمواصلة زيارة هذا القبر التاريخي".

من جانبها، وعدت أورون بالتصرف في الأمر وقالت إنها "كانت تتلقى إذناً من السلطات المصرية فيما يتعلق بهذه القضية".

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة دمنهور كانت موقعاً مهماً للحج بالنسبة لليهود في شمال أفريقيا لأكثر من قرن من الزمان، حيث كان الحاخام يعقوب بن مسعود، واحدا من عائلة الحاخامات الشهيرة في أبو حصيرة، هاجر معظمهم إلى إسرائيل في الخمسينيات، وكان الحاخام أبوحصيرة، والذي يطلق عليه أيضا بابا سالي، مشهور بمعجزاته، وفق قول الشبكة .

وتابعت أنه حتى عام 2012 ، كان الآلاف من اليهود من إسرائيل يسافرون إلى دمنهور سنويا لإحياء ذكرى حياة الحاخام يعقوب، إلا أن الحكومة المصرية حظرت هذه الزيارات في عام 2012، موضحة أن مشهد هذا العدد الكبير من اليهود "مسيء للمصريين".

كما طلب الحاخام من السفيرة اميرة أورون العمل للحفاظ على الممتلكات المملوكة لليهود في مصر التي تم التخلي عنها بعد فرار الجالية اليهودية في عام 1948.


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