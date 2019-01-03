» السفارة الإسرائيلية تعزي مصر في وفاة «كاميليا السادات»

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نعت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ، أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك في وفاة ابنته الدكتورة كاميليا السادات.

وكتبت السفارة  الاسرائيلية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:" تنعي السفارة الإسرائيلية بالقاهرة أسرة الرئيس الراحل/ محمد أنور السادات - رجل السلام - في وفاة الدكتورة كاميليا السادات.

وأضافت :"بحزن شديد استقبلنا هذا الخبر، ونطلب من الله للفقيدة الرحمة وللأسرة  الصبر والسلوان.

وتوفيت كاميليا السادات، نجلة الرئيس الراحل أنور السادات ، أمس الأربعاء ،عن عمر يناهز الـ74 عاما، بعد أزمة صحية أدت إلى وفاتها.

وخرجت جنازة كاميليا السادات، ، من مسجد المصطفى في مدينة نصر، بحضور أسرتها، وعدد من المقربين والإعلاميين.

 


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