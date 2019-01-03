طقس قارس وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من 4 أيام متتالية

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محمد فضل- متابعات

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أمطار

طقس قارس

أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار والطقس القارس حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 9 درجات مئوية خلال فترات الليل.

وأوضح أن من المتوقع سقوط أمطار الأيام المقبلة على السواحل الشمالية، لافتًا إلى أن شدة الرياح تقل حدتها الفترة المقبلة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن انخفاض الرطوبة في الجنوب الغربي يزيد الإحساس ببرودة الأجواء، مؤكدًا أنه لن يكون هناك عواصف ترابية تؤثر على حالة الطقس الأيام المقبلة، نشاط الرياح سيكون محدودًا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتكوّن الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


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