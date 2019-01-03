» أول صورة تجمع حسين الشحات برئيس النادي الأهلي

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العين الإماراتي

النادي الاهلي

حسين الشحات

صفقة النادى الاهلى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور تجمع بين حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتى مع رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب بأحد الملاعب.
 
واتجه النادى الأهلى لحسم صفقة ضم حسين الشحات نجم منتخبنا الوطني خلال فترة الإنتقالات الجارية، لتدعيم الهجوم الأحمر، مقابل ما يقارب الـ5 ملايين دولار، دون معلومات رسمية حتى الآن.

من المنتظر أن يتنازل حسين الشحات عن ما يقارب الـ10 ملايين جنيه من مستحقاته لدى العين لإتمام الصفقة، وبعد إنهاء الأمر سيعلن العين رسمياً انتقال الشحات للأهلى .


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