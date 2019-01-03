» تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في لقاء الليلة

03 يناير 2019 - 07:47 م





يتلقي في تمام العاشرة من مساء اليوم فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر سيتي في الجولة ال21 من بطولة الدوري الانجليز ي الممتاز " البريمير ليش ".



ويعتمد" كلوب" علي صلاح في غيابه فريق "الريدز" و بجواره السنغالي " ساديو ماني " و البرازيلي " برمينيو" .



وجاء تشكيل لفريق ليفربول كالأتي : التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول تضم كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: ألكسندر آرنولد، لوفرين، فان ديك، روبرتسون، وفى الوسط: فابينيو(هندرسون)، ميلنر، فاينالدوم، وفى الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، وساديو مانى.



وستشهد التشكيلة الأساسية عودة جيمس ميلنر بعد تعافيه التام من الإصابة، فيما سيحتفظ مثلث ليفربول الهجومى الذى يضم محمد صلاح وفيرمينو وساديو مانى بمكانه فى التشكيل.





وسيعتمد مانشستر سيتي في تشكيله علي إيدرسون، والكر، ستونز، لابورت، دانيلو، فيرناندينيو، دي بروين، ديفيد سيلفا، رحيم سترلينج، ليروي ساني، سيرجيو أجويرو.

