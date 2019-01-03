مصرع عامل سقطت عليه «نقلة رمل»

03 يناير 2019 - 07:56 م

لقي الخميس عامل مصرعه خنقا بمركز أخميم بمحافظة سوهاج وقالت التحقيقات الأولية إنه سقطت عليه حمولة رمال أثناء قيامه بتفريغها من السيارة.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول أحمد. م. ب «19 سنة- عامل»، ويقيم بقرية «العيساويه شرق» بدائرة المركز جثة هامدة، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحى، رئيس مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال عم المذكور، أنه أثناء قيامه بتفريغ حمولة سيارة من الرمال سقطت عليه الحمولة مما أدي لوفاته، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الإختناق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.