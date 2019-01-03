رئيس الوزراء ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد

حسن عاشور
أناب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الذي تقيمه الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة يوم الجمعة الموافق 4/1/2019 برئاسة الدكتور القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية .
كما أنابه لحضور الاحتفال الذي تقيمه طائفة الأرمن الأرثوذكس بمصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنيسة الأرمن أرثوذكس يوم الأحد الموافق 6/1/2019 برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس .
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