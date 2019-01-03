» أزهري لـ"عصفور": "السلام عليكم" ليست تحية السلفيين

03 يناير 2019 - 08:30 م

شن الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين السابق، جامعة الأزهر، هجوما عنيفا، على الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق بعد تصريحاته الأخيرة.

وآثارت تصريحات الدكتور جابر عصفور الأخيرة والتي قال فيها، إن "الأمة أصبحت سلفية الوعي، والتحية تحولت من صباح الفل لـ السلام عليكم"، لجدل كبير بين أوساط المجتمع المصري.

ونفى عبد الرحيم، في بيان له أطلعت "المصريون، علاقة السلفية بتحية (السلام عليكم) بدلا من صباح الفل.

وقال العالم الأزهري " على نسخة منه:"السلام عليكم هي تحية أبيك آدم عليه السلام كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خلقالله آدم على صورته، طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك، النفر من الملائكة، جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن "

وتابع: "فالسلام هو تحية المسلمين من عهد أبيهم آدم عليه السلام فهي تحية أمره بها ربه عز وجل بل هي تحية ذريته من بعده بنص حديث البخاري، أما صباح الفل فهي تحية بديلة والسلام أفضل منها".

واستنكر عبد الرحيم تحية "صباح الفل" قائلًا "إن الله تعالى أرشدنا في القرآن الكريم صراحة إلى التحية بالسلام (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) ولم يقل حتى تستأنسوا وتصبحوا على أهلها بالفل أو الورد".



