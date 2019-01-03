» الذهب يرتفع بشكل جنوني ويسجل هذا الرقم

وكالات
أسعار الذهب اليوم في مصر
يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.
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