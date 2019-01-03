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أول تعليق لـ«الأمم المتحدة»على جلسة محاكمة قتلة خاشقجي

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محمد فضل- متابعات

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الأمم المتحدة

تعليق

خاشقجي

في أول تعليق لمنظمة الأمم المتحدة ، على إعلان السعودية عن أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، جددت المنظمة مطالبتها بإجراء "تحقيق شفاف وشامل".

وفي حديث للصحفيين، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: "نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير".

وفي وقت سابق الخميس، عقدت المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، أولى جلسات محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد النائب العام السعودي في بيان، أن الجلسة عُقدت للمدانين من قبل النيابة العامة، وعددهم 11، بحضور محاميهم.

وأضاف البيان، أن "المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع: "تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".


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