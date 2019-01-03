بعد المظاهرات.. زرع آلاف الكاميرات فى شوراع السودان

03 يناير 2019 - 09:06 م

أكد والي الخرطوم، هاشم عثمان الحسين، أن الولاية بصدد إنشاء مشروع " المدينة الآمنة"، والذي يستهدف حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.





وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أشار الفريق أول هاشم عثمان الحسين، خلال احتفالات البلاد بعيد الاستقلال ورأس السنة الميلادية، إلى أهمية استخدام التقنية في العمل الأمني والجنائي وخفض الجريمة.





ونوه هاشم الحسين، إلى ضرروة إنشاء مشروع "المدينة الآمنة" بالولاية الذي يهدف إلى إنشاء (4) آلاف كاميرا مراقبة واستخدامها في حفظ الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات اللازمة، مشيرا إلى تكامل الجهود لتنفيذ المشروع.





ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.





وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".