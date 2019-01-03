مفاجأة صادمة عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

03 يناير 2019 - 09:47 م

فجر الناقد الرياضي، علاء صادق، مفاجأة صادمة عن الحكم الصربي دانيلو جروجيتش، الذي أسندت إليه إدارة مباراة الأهلي وبيرامدز (الأسيوطي) سابقا، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، ووصفه بالفاشل حيث إنه لم يُحكم إلا مباراة واحدة في دوري أبطال أوربا، وكانت أسهل مباراة في البطولة. (على حد وصفه)

وكتب، "صادق" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، "تويتر" : "افضحوهم.. بالوثائق، الحكم الصربي دانيلو جروجيتش، أدار اضعف مباراة في دوري الأبطال 2018-19، وكان طرفيها، الكارشيف الارميني وسيلتك الاسكتلندي 0-3 في الدور الأول".

وتابع، "ولم تسند إليه أي مباراة أخرى فى أى دور مما يشير لفشله الشديد، ولم يكتفوا باختياره أو تفصيله لمباراة بيراميدز ولكن أشاعوا أنه من العظماء".

وكانت، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، أن الطاقم الصربي الذي سيدير مباراة بيراميدز مع الأهلي غدا يعد من أكفأ الحكام على مستوى أوروبا، حيث شارك رباعي الطاقم في إدارة نهائي بطولة أبطال أوروبا الأخير الذي أقيم بين ناديي ليفربول وريال مدريد.

كما أشارت اللجنة، إلى أن مستوى الطاقم التحكيمي الصربي سيجعل مباراة الغد محل متابعة من الاتحادين الأوروبي والدولي في إطار المتابعة الدقيقة التي يقوم بها الاتحادان للحكام الدوليين لدى إدارتهم للمباريات.

ويذكر أن الحكم الصيربي، من مواليد 1977، حيث يبلغ 42 عاما، حصل على الشارة الدولية منذ 7 سنوات، ويشتهر برفع الكروت الصفراء في المباريات، حيث رفع 8 كروت في مباراة واحدة وهى الهلال والفيصلي السعودي بدوري المحترفين، السعودي، كما أنه يعد ضيف دائم على الكرة السعودية، حيث أدار عدة مباريات هناك كحكم ساحة، ومنها كحكم رابع.

ومنح صالح جمعة إنذارا خلال مشاركته مع فريق الفيصلي بالجولة الثالثة والعشرون من الدوري السعودي أمام الهلال مارس الماضي.

كما شارك في الطاقم التحكيمي كحكم مساعد إضافي في نهائي دوري أبطال أوربا بين الريال وليفربول مايو الماضي، التي أصيب فيها لاعبنا المصري محمد صلاح في كتفه في اللقاء الذى قاده الصربي ميلوراد مازيتش.