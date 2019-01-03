بلغاريا: سنسحب جنودنا من أفغانستان في حال قامت واشنطن بذلك

03 يناير 2019 - 10:00 م

قال وزير الدفاع البلغاري، كراسيمير كراكاتشانوف، الخميس، إن بلاده ستسحب جنودها من أفغانستان في حال سحبت الولايات المتحدة جنودها من هناك.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كراتشانوف، خلال مراسم استقبال 158 عسكريا بلغاريا عادوا من أفغانستان، بمدينة بلفن، شمالي البلاد.



وأضاف كراتشانوف، أنه في حال انتهجت الولايات المتحدة، الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سياسة بالانسحاب من أفغانستان فإنه لن يبق لبلاده عمل هناك.



وأشار إلى أن الوحدة الجديدة التي أرسلتها بلاده إلى أفغانستان مكونة من 160 شخصا.



ولفت كراتشانوف، إلى أن صوفيا أرسلت جنودا لها إلى أفغانستان للمرة الـ37.



وتابع: أرى أن بلادنا لن تحتاج بعد الآن إلى زيادة بعثتها بأفغانستان.



واستطرد قائلا: إذا كانت بعض الدول ترغب بسحب جنودها من أفغانستان، سينبغي علينا إعادة النظر في سياستنا بهذا الخصوص.



وأوضح كراتشانوف، "بلغاريا ستسحب جنودها من أفغانستان في حال سحبت الولايات المتحدة جنودها".



تجدر الإشارة إلى أن العسكريين البلغار، يقدمون دورات تدريبية للقوات الأفغانية في مجال حفظ النظام العام، والاستخبارات العسكرية والإسعافات الأولية.

