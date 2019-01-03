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"الوزراء": 2019 سيكون عام الحياة الكريمة للمواطن

الحياة السياسية

المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد

المصريون ـ متابعات

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صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزارء تعامل مع مبادرة «حياة كريمة» تم في خلال ساعتين من إعلانها.
وقال «سعد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، إن المجلس استهل اجتماعه بمناقشة هذه المبادرة، وأن رئيس الوزراء كلف كل الوزراء بوضع خطة لبدء تفعيل المبادرة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن رسالة الرئيس السيسي القصيرة عن المبادرة تشمل الكثير من الرسائل الهامة، متابعًا: «سيكون عام 2019 عام الحياة الكريمة كما يريد الرئيس السيسي».
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة بداية من هذا الشهر، وأن الخطة الزمنية لبرامجها هي عام، لافتًا إلى أنهم لديهم قاعدة بيانات كاملة ومحدثة عن كل المواطنين، وأن قاعدة البيانات المتواجدة في وزارة التموين بعد تحديث بيانات المواطنين نقطة قوة لهذه المبادرة.

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