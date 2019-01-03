هذا ما قالته "الخارجية" بشأن احتجاز مصريين في إيران

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قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر محمود هاشم، إن الخارجية المصرية تتابع باهتمام شديد واقعة احتجاز مواطنين مصريين كانا على متن مركب إماراتي من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية بالقرب من جزيرة أبو موسى.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان اليوم الخميس، استمرار جهود الخارجية للتأكد من سلامة المواطنيّن المصريّين، وقال إن حالتهما جيدة، وجاري تقديمهما إلى المحكمة المختصة للنظر في أمرهما.
وأشار إلى أن الخارجية تتابع باهتمام شديد حالة احتجاز المواطنين، فضلا عن متابعتها الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية عبر البعثة المصرية في طهران، ومواصلة بذل الجهد للإفراج عنهما في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف السفير ياسر هاشم أن الوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، سوف توالي متابعة تلك الواقعة، بجانب واقعة احتجاز صيادين مصريين بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في المملكة العربية السعودية.

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