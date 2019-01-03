  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:58 ص
بحث متقدم
سيارات

أسعار السيارات ستنخفض بنسبة كبيرة الفترة القادمة

البشير

أخطر تصريح لـ"البشير" بشأن الأوضاع في السودان

القطن

الأسباب الحقيقية لتراجع زراعة "الذهب الأبيض" بمصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

هذا ما قالته "الخارجية" بشأن احتجاز مصريين في إيران

دانيلو جروجيتش

مفاجأة صادمة عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

الأمم المتحدة

أول تعليق لـ«الأمم المتحدة»على جلسة محاكمة قتلة خاشقجي

سلشي بيكيلي

إثيوبيا: اكتشفنا مفاجأة تعطل سد النهضة

الشيخ خالد الجندي

«الجندي» يطالب بخضوع الزوجين لكشف طبي قبل الطلاق

السيسي ومدبولي

«السيسي» يُكلف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام

أكل بالمجان

أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»

التحالف الدولي يقتل 11 مدنيا من عائلة واحدة في دير الزور

عرب وعالم

غارات
غارات

أخبار متعلقة
#

مقتل 165 مدنياً بهجمات التحالف و"ي ب ك" بدير الزور

#

مقتل 25 مدنيًا في قصف للتحالف الدولي في سوريا

#

التحالف الدولي ينفي استهدافه مدنيين في دير الزور السورية

#

المرصد السوري: مقتل 14 مدنيا في غارات على دير الزور

أدت غارات التحالف الأمريكي على بلدة الشعفة بريف دير الزور إلى مجزرة قتل أثرها 11 مدنيا وألحقت دمار كبير في المنازل السكنية.
وقالت مصادر أهلية، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي شنت مساء اليوم عدوانا على منازل سكنية في بلدة الشعفة ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا من عائلة واحدة.
وأشارت المصادر الأهلية إلى أن عدوان طائرات التحالف الأمريكي ألحق دمارا كبيرا بعدد من المنازل وشرد العديد من العائلات التي فرت من منازلها نتيجة استمرار القصف العشوائي الذي ينفذه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تحقق مع أشخاص رقصوا مع جثث الموتى
» ترامب: الديمقراطيون يمارسون "تحرشا رئاسيا"
» شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)
» بعد المظاهرات.. زرع آلاف الكاميرات فى شوراع السودان
» هذا هو سر حل المجلس التشريعي الفلسطيني
» "الوزراء": 2019 سيكون عام الحياة الكريمة للمواطن
» الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بيراميدز
» "إسرائيل" تهاجم تامر أمين بسبب محمد صلاح
» يذبح زوجته أمام رضيعها.. وأخرى تقتل صديقها
» أزهري لـ"عصفور": "السلام عليكم" ليست تحية السلفيين
» «الجندي» يطالب بخضوع الزوجين لكشف طبي قبل الطلاق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول