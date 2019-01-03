» هذا هو سر حل المجلس التشريعي الفلسطيني

03 يناير 2019 - 11:20 م

أكد أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن القيادة المصرية والفلسطينية ينسقان فيما بينهما بشكل مستمر بشأن حل القضية الفلسطينية وطرق حلها.



وأوضح «شعث» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، يوم الخميس، أن أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس أبومازن خلال زيارته لمصر مع الرئيس السيسي، المصالحة الداخلية مع حركتي حماس وفتح.

