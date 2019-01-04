مسؤولون أتراك وأمريكيون يجتمعون لبحث هذا الأمر الهام

04 يناير 2019 - 12:00 ص

عقد مسؤولون أتراك وأمريكيون اجتماعا في العاصمة أنقرة، الخميس، في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة "غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية.



وحضر الاجتماع وكيل النائب العام في أنقرة لمكتب جرائم الإرهاب رمضان دينج، والنائب العام في المكتب ذاته علي ألبر صايلان، ومسؤولون في وزارة العدل التركية، إضافة إلى مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي".



ووجه المجتمعون اسئلة للمعتقل كمال باتماز المعروف بأنه "المسؤول المدني" للمنظمة الذي كان داخل قاعدة أقينجي الجوية قرب العاصمة أنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو / تموز عام 2016، إضافة إلى معتقلين اثنين آخرين عبر نظام التواصل الصوتي.



وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية "فتح الله غولن"، بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979.



واتفاقية "إعادة المجرمين" وقعت في 7 يونيو / حزيران 1979 بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير / كانون الثاني 1981.

