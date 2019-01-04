» السعودية تحقق مع أشخاص رقصوا مع جثث الموتى

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 5 أشخاص اقتحموا قسم التشريح فى جامعة الملك عبدالعزيز فى جدة ليلة رأس السنة، ونشروا مقطعا مصورا لهم وهم يرقصون أثناء فتحهم أغطية الجثث داخل ثلاجة الموتى.



وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن السلطات أحالت المتهمين الخمسة إلى النيابة العامة بناء على توجيهات من أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل. واعتبرت جامعة الملك عبدالعزيز فى جدة على لسان المتحدث باسمها، شارع البقمى، أن اقتحام الشبان الخمسة للمشرحة فى كلية الطب والرقص مع الجثث «تجاوز غير مقبول».

وأشار البقمى إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة تحت إشراف عميد كلية الطب وعضوية مدير المستشفى، وتبين أن «مصور المقطع شاب مقيم من جنسية عربية.

