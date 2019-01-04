هذا هو الشرط الأساسي لبناء المساجد الفترة المقبلة

04 يناير 2019 - 12:30 ص

أكد جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن تركيب الصنابير الموفرة أصبح شرطًا أساسيًا في بناء المساجد.



وأوضح "طايع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الخميس، أن وزارة الأوقاف عازمة على تعميم الفكرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بعدما تمت تجربتها وثبت توفير 75% من مياه المسجد.

